Лубківський радить готелям, які задерли ціни до Євро-2012, охолонути

Україна під час проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу забезпечить для іноземних уболівальників достатню кількість номерів у закладах розміщення за доступними цінами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив директор Місцевого організаційного комітету «Євро-2012 Україна» Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ.

Він розкритикував туристичних операторів та адміністраторів готелів, які пропонують іноземцям житло за завищеними цінами. За словами директора оргкомітету, вони мають «охолонути» і привести свої тарифи до доступного рівня.

М.ЛУБКІВСЬКИЙ спростував інформацію про те, що багато вболівальників хочуть жити у 4-х і 5-зіркових готелях. За інформацією керівника МОК, насправді близько 80% уболівальників готові жити у менш комфортних, але у дешевших умовах.

Він запевнив, що на сьогодні гості України можуть забронювати достатню кількість номерів у різноманітних закладах розміщення за доступними цінами. М.ЛУБКІВСЬКИЙ додав, що це стосується усіх чотирьох українських міст, у яких відбудуться матчі Євро-2012.

Керівник туристичної компанії «Гамалія» Ігор ГОЛУБАХА визнав, що через очікуваний підвищений попит ціни на номери різного рівня під час проведення Євро-2012 зростуть. Він навів дані, згідно з якими у Києві вболівальники зможуть розміститися в готелях за 28-280 євро за добу, в хостелах – за 18-85 євро і в санаторіях – за 70-115 євро.