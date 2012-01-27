Рятувальники дістали із снігових заметів більше 30 людей

У Миколаївській області за минулу добу співробітники МНС врятували із снігових заметів 33 особи. Про це УНІАН повідомили у Центрі пропаганди УМНС у Миколаївській області.

У Березанському районі біля села Бессарабка на сільській дорозі застряг мікроавтобус «Мерседес», що слідував за маршрутом «Червона Українка – Березанка», з 15 пасажирами. Для звільнення автобуса із замету залучалося пожежно-рятувальне відділення ПДПЧ-34. Крім того, була надана допомога водію і пасажиру легкового автомобіля, які також опинилися у сніговому полоні. Врятовано ще двох людей.

У Новобузькому районі біля села Докучаєве у сніговому заметі опинився рейсовий автобус марки «Еталон» сполученням «Устинівка-Миколаїв» з 6 пасажирами. Для надання допомоги залучалося пожежно-рятувальне відділення СДПЧ-5.

У Березнеговатському районі на сільській дорозі у напрямі до міста Баштанка в снігові замети потрапив мікроавтобус «Volksvagen LT» без пасажирів. Для надання допомоги залучалося пожежно-рятувальне відділення СДПЧ-27. Врятовано 1 чоловіка.

У Вознесенському районі на 106 км траси Улянівка-Миколаїв у снігові замети потрапив мікроавтобус «Еталон» сполученням «Південноукраїнськ-Миколаїв» з 6 пасажирами і водієм. Для надання допомоги залучалося відділення МПО «Олександрівка». Врятовано 7 чоловік.

У Братському районі між селищем Братське і селом Антонове у снігові замети потрапив напіввантажний автомобіль «Reno Master», який рухався до села Микільське. У салоні були водій і пасажир. Залучалося пожежно-рятувальне відділення ПДПЧ-31.

27 січня на території Миколаївської області температура становила 10-15 градусів морозу, дув сильний поривчастий вітер 15-20 м/с і йшов сніг, унаслідок чого на дорогах області утворилися снігові замети.