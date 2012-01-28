Холод досяг рівня стихійного лиха

Уряд доручив усім службам, що забезпечують життєдіяльність населення та економіки, перейти на посилений режим роботи з цілодобовим чергуванням із повною готовністю до швидкого усунення складних ситуацій, що можуть виникати в умовах низьких зовнішніх температур.

Як повідомляє Урядовий портал, про це перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Андрій КЛЮЄВ заявив на селекторній нараді щодо організації роботи органів влади та місцевого самоврядування в умовах значного похолодання за участі керівників всіх регіонів України.

«Україну чекає похолодання по всій території, а у східних, центральних та північних областях 1-5 лютого – до мінус 29-33 градусів, досягаючи критеріїв стихійного гідрометеорологічного явища», - повідомив А.КЛЮЄВ.

За його словами, послаблення морозів та короткочасний сніг, за попередніми розрахунками, очікуються тільки з 7 лютого.

«Не можна допускати аварій на підприємствах житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу. Не повинно виникати надзвичайних ситуацій у закладах освіти, охорони здоров’я, соціального забезпечення та на промислових об’єктах», - заявив А.КЛЮЄВ.

Також уряд доручив створити у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади та в регіонах, а також у містах і районах штаби під головуванням перших заступників голів зазначених органів влади, які контролюватимуть ситуацію та вживатимуть заходів щодо негайного врегулювання проблемних питань.

Керівництво центральним штабом, що має забезпечити координацію роботи усіх штабів, за дорученням прем‘єр-міністра України здійснюватиме перший віце-прем‘єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі.

А.КЛЮЄВ звернув увагу керівників центральних та місцевих органів виконавчої влади на персональну відповідальність за організацію роботи щодо забезпечення нормальної життєдіяльності держави та безумовного виконання наданих доручень.

«У разі ускладнення ситуації доповідати негайно черговому Центрального штабу при Кабінеті міністрів та мені особисто», - наголосив А.КЛЮЄВ.

Він повідомив, що через екстремальні погодні умови станом на 6.00 27 січня відключено від електропостачання 29 населених пунктів - 27 в Херсонській області та 2 в Одеській. Більшість випадків спричинена спрацюванням систем захисту на трансформаторних підстанціях та обривів ліній електропередач.

Протягом 23-26 січня сталися аварії на теплотрасі у Києві (без тепла залишилося 33 житлові будинки), у Чернівціях (відключено від тепла гуртожиток) та у Вінниці (чотири вулиці залишилися без опалення), сказав перший віце-прем‘єр-міністр України.

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Україна збільшила середньодобове споживання імпортного природного газу до 115-120 млн. кубометрів, А.КЛЮЄВ. За його словами, середньодобовий відбір газу із підземних сховищ газу зріс до 90-100 млн. кубічних метрів.

Як повідомляв УНІАН, НАК «Нафтогаз України» заявив, що гарантує надійне газозабезпечення всіх споживачів України за рахунок обсягів природного газу, який видобувається в Україні, імпортується за зовнішньоекономічними контрактами, а також зберігається в підземних сховищах газу (ПСГ).

«Нафтогаз України» запевнив, що надходження й споживання природного газу в 2012 році збалансовані в повній мірі з урахуванням можливих перепадів температур.

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Для оперативного реагування на звернення громадян по допомогу при Центральному урядовому штабі відкрито цілодобову багатоканальну лінію зв’язку за номером 256-60-90. Крім того, А.КЛЮЄВ нагадав, що працює Урядовий контактний центр за телефоном 0-800-507-309, повідомили УНІАН у прес-службі віце-прем'єра.

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Кримське управління МНС продовжило штормове попередження, оголошене три дні тому, до неділі, 29 січня: на півострові зберігається морозна погода з вітром. Про це повідомила прес-служба ГУ МНС у Криму. МНС просить жителів Криму і туристів утриматися від поїздок за межі населених пунктів під час ожеледі, відкласти виїзди на рибну ловлю і полювання, а також виходи в гори.

Як повідомляв УНІАН, шквальний вітер залишив без світла 27 січня більш як 28 тисяч жителів 59 сіл у Криму, а також зірвав дахи з чотирьох сільських шкіл. Найбільше від стихії постраждали Красноперекопський, Ленінський, Сакський, Сімферопольський і Чорноморський райони.

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27 січня в Миколаєві в міському парку Перемоги розгорнено мобільний пункт обігріву, в якому городяни, які мають потребу, зможуть зігрітися та поїсти. Про це УНІАН повідомили в Центрі пропаганди Управління МНС України в Миколаївській області. Пункт встановлено з дотриманням усіх правил протипожежної безпеки й санітарно-гігієнічних норм. У ньому по змінах чергуватимуть бійці МНС. Найближчим часом подібні пункти буде розгорнено й в інших районах міста.

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На Кіровоградщині з переохолодженням до лікарень потрапили двоє осіб. Про це повідомляє прес-служба Головного управління МНС в Кіровоградській області.

До реанімації Олександрійської центральної міської лікарні госпіталізовано 51-річного чоловіка з діагнозом «переохолодження». Стан хворого оцінюється лікарями як середнього ступеня важкості.

У Новоукраїнці до травматологічного відділення районної лікарні з обмороженням вух, пальців рук доставлено 28-річного чоловіка у стані алкогольного сп’яніння.

За інформацією управління, рятувальники відкрили в Кіровограді пункт обігріву для незахищених верств населення. У наметі, що опалюється чавунною піччю, працює польова кухня, відвідувачам пропонують гарячий чай та бутерброди. У пункті обігріву забезпечено цілодобове позмінне чергування особового складу МНС.

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В селищі Драбів Черкаської області від переохолодження у власному будинку загинула 48-річна жінка.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі управління МНС в Черкаській області, 48-річна загибла жінка ніде не працювала, жила одна. Востаннє живою її бачили сусіди, коли вона у нетверезому стані йшла вулицею. Сусіди ж і знайшли її вранці 27 січня у веранді власного будинку. Жінці, яка перебувала під впливом алкоголю, вдалось дістатися лише власної веранди, де вона і заснула. Вночі, коли мороз посилився - вона замерзла.

Тіло померлої було направлено на судово-медичну експертизу, де було підтверджено попередню причину смерті - переохолодження.

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У Донецькій області з 1 по 24 січня цього року від переохолодження померли 25 осіб. Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Донецької обласної держадміністрації з посиланням на інформацію Головного управління охорони здоров'я ОДА. Згідно з повідомленням, більше половини померлих від переохолодження – це чоловіки без певного місця проживання.

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У Херсоні в січні від переохолодження загинули п'ятеро бездомних. Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі мерії міста з посиланням на інформацію заступника начальника Управління охорони здоров'я міськради Андрія БЄСЄДІНА. Усі ці випадки відбулися з бездомними людьми, які жили на вулиці й при значному зниженні температури навколишнього середовища померли внаслідок переохолодження», - повідомив він.

Також у повідомленні зазначається, що в 2010 році через переохолодження по медичну допомогу на Станцію швидкої медичної допомоги звернулися 94 жителі Херсона, а з приводу обмороження – 43. У 2011 році відповідно зафіксовано 90 і 15 таких випадків.

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У Луцьку з 28 січня до 12 лютого буде забезпечено цілодобове чергування відповідальних працівників апарату департаменту житлово-комунального господарства та інженерно-технічних працівників житлово-комунальних підприємств міста. Як повідомили УНІАН у Відділі інформаційної роботи міської ради, про це йшлося на нараді з питань забезпечення життєдіяльності міста.

Як зазначив Луцький міський голова Микола РОМАНЮК, оскільки найближчим часом очікується значне зниження температур, то міські служби мають бути готові до роботи в екстрених умовах. Він доручив керівникам підприємств та служб, які забезпечують життєдіяльність міста, організувати чергування відповідальних працівників, вжити необхідних заходів для запобігання позаштатних ситуацій, пов’язаних з суттєвим зниженням температури повітря, а у випадках виникнення таких ситуацій, оперативно їх усувати.

Керівництву КП «Луцьктепло» необхідно забезпечити резерви паливно-мастильних матеріалів, організувати цілодобове чергування інженерно-технічних працівників та оперативно реагувати на позаштатні ситуації.

Також М.РОМАНЮК зазначив, що за температури повітря - 20ºС буде припинено навчання в початкових класах, а за температури - 24ºС – середніх та старших класах шкіл обласного центру.

Начальнику управління охорони здоров’я міської ради доручено забезпечити безперебійну роботу станції швидкої допомоги, посилити режим цілодобового чергування медичного персоналу (зокрема в приймальних відділеннях) та передбачити у цих відділеннях додаткові засоби для надання першої допомоги при обмороженнях і переохолодженнях.

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У Полтаві через сильні морози закрили всі школи. Як повідомляє прес-служба мерії Полтави, відповідний наказ видало міське управління освіти.

Як зазначається у документі "Про тимчасове припинення занять у загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладах, посилення контролю за дотриманням протиепідемічного режиму в дошкільних навчальних закладах Полтави", «у зв'язку з погіршенням погодних умов, зниженням температури повітря, з метою збереження здоров'я дітей, дотримання вимог санітарного законодавства України щодо організації навчально-виховного процесу тимчасово, з 30 січня 2012 року, припиняються заняття у 1-4 класах, а з 31 січня по 3 лютого (4 календарні дні) припиняється навчальний процес у 1-11 (12) класах загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів міста».

«Звертаємо увагу батьків майбутніх першокласників: заняття підготовчих груп у школі у зв'язку із зниженням температури відміняються до відновлення навчання у школах. Дошкільні навчальні установи працюватимуть у звичайному режимі», - йдеться у повідомленні мерії.

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У Києві поки не прийнято рішення щодо необхідності призупинення занять у початковій школі через сильні мороз. Як повідомили УНІАН у прес-службі столичної міської державної адміністрації, про це інформує міська санітарно-епідеміологічна служба.

У СЕС зауважили, що за умови зниження температури повітря до 20ºС нижче нуля у загальноосвітніх навчальних закладах столиці будуть призупинені заняття для учнів 1-4 класів. Учнів 5-12 класів звільнять від уроків за умови зниження температури до 24ºС нижче нуля, сильного вітру (більше 5 м/с) та за підвищення вологості повітря понад 80%.

У разі погіршення метеорологічних показників, з метою попередження захворюваності дітей на гострі респіраторні захворювання і грип, запобігання обморожень, травм серед учнів, міська влада прийматиме рішення щодо тимчасового призупинення навчально-виховного процесу, зазначають в СЕС.

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У Житомирській області організовано цілодобове чергування всіх служб для запобігання наслідкам очікуваного сильного похолодання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Житомирської облдержадміністрації Сергій РИЖУК на селекторній нараді за участю віце-прем'єр-міністр - міністра економічного розвитку і торгівлі Андрія КЛЮЄВА з керівниками регіонів щодо організації роботи органів влади і місцевого самоврядування в умовах значного похолодання.

За словами губернатора, понад 900 котелень працюють у звичайному режимі, з населенням 1613 сіл проводиться роз'яснювальна робота про необхідність дотримувати правила протипожежної безпеки при опаленні приміщень, використанні печей та обігрівальних приладів.

«У нас працює оперативний штаб, все готове до зниження температури», - сказав С.РИЖУК. «Цей штаб на час екстремальних низьких температур має працювати цілодобово. В усіх районах також мають цілодобово працювати відповідальні координатори», - підкреслив губернатор.

На нараді також прозвучало, що у зв'язку з різким зниженням температури повітря житомирські рятувальники розпочали надання допомоги малозабезпеченим верствам населення.

Зокрема, в Житомирі, на вулиці Велика Бердичівська, 113, встановлений намет з печами і меблями. Цей пункт може обігріти одночасно майже 40 чоловік. У ньому є все необхідне для першої допомоги людям, що постраждали від переохолодження, - теплі ковдри, піч-буржуйка і гаряча вода. Пункт обігріву працює цілодобово. Представники соціальних служб доставляють термоси з гарячою їжею і напоями.

Також у період лютих морозів для громадян, які не мають даху, в Житомирі працюватиме пересувний пункт обігріву. Він буде розташований у міському парку культури і відпочинку ім. Ю.Гагаріна. Також пункти обігріву планується розмістити в кожному районному центрі області.

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В Івано-Франківській області у зв’язку з похолоданням відрили пункти обігріву для безпритульних. Про це повідомив начальник Управління МНС України в Івано-Франківській області Володимир ЧЕРНЕЦЬКИЙ.

За його словами, з 27 січня в Івано-Франківську в парку імені Т.Шевченка почав роботу пункт обігріву, куди пересічні громадяни у разі потреби можуть цілодобово звертатися по допомогу. У пункті можна зігрітися, випити гарячого чаю тощо.

Він повідомив, що у пункті цілодобово чергують рятувальники, медики та психолог управління МНС. У парку є намети для медичного та обслуговуючого персоналу, намет для відпочинку, намет для харчування, польова кухня. Одночасно у пункті може обслуговуватись 30 осіб. Допомагати рятувальникам будуть представники Червоного Хреста та благодійної організації «Карітас».

В.ЧЕРНЕЦЬКИЙ зауважив, що в Івано-Франківську та деяких районних центрах діють стаціонарні центри для осіб без постійного місця проживання.

Торік за 12 діб послугами пунктів обігріву скористалося 200 громадян.