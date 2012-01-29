Наркоман підпалив центр реабілітації: 26 людей загинули

Щонайменше 26 людей загинуло в результаті сильної пожежі в центрі для реабілітації наркоманів, розташованому в одному з бідних районів столиці Перу - Ліми, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на місцеві ЗМІ.

За попередньою інформацією, один з пацієнтів на знак протесту проти дій керівництва центру підпалив матрац. За іншою версією, під час сніданку пацієнтів вибухнув балон з газом.

У приміщенні було близько 50 людей. Велика кількість жертв пов`язано з тим, що входи і виходи до будівлі були закриті.