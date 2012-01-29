СБУ знайшла відповідального за військові таємниці

Служба безпеки України притягнула до адміністративної відповідальності військовослужбовця за невиконання вимог технічного захисту інформації про державну та службову таємницю.

Як повідомили УНІАН у прес-групи житомирського УСБУ, "у результаті заходів з недопущення витоку державної та службової таємниці у національних військових формуваннях Служба безпеки України не допустила порушення цілісності та доступності службової інформації про діяльність однієї з військових установ Житомирщини". СБУ виявила у військовій частині чимало порушень вимог документів, які регламентують систему технічного захисту інформації. Інформація стосувалася діяльності однієї з автоматизованих систем військової частини.

Відповідальний за цю ділянку роботи військовослужбовець керує службою захисту інформації. Він не вжив заходів для того, аби захистити цю інформацію.

Винного притягнуто до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 188-31 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Рішенням Богунського районного суду Житомира його оштрафовано на 850 грн.