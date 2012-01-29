Підліток «замінував» центральний автовокзал Києва
12:11, 29 січня 2012Суспільство
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Міліція ідентифікувала
Учора в Києві до міліції по спецлінії “102” зателефонував невідомий і повідомив, що в приміщенні центрального автовокзалу закладено вибухівку.
Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС, на час проведення обстеження із зазначеного приміщення було евакуйовані п’ять осіб. Вибухонебезпечних предметів не виявлено.
Вжитими заходами встановлено, що це безпідставне повідомлення з хуліганських спонукань зробив 13-річний підліток з міста Умань Черкаської області.
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