Сільський голова погорів на хабарі понад 100 тис. грн

Прокурором Вінницької області порушено кримінальну справу відносно сільського голови та члена виконавчого комітету сільської ради у Літинському районі за вимагання й отримання 103 тис. грн. хабара.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області.

Установлено, що сільський голова, будучи службовою особою органу місцевого самоврядування, який займає відповідальне становище, діючи умисно, спільно з членом виконавчого комітету сільської ради вимагав та отримав хабар у сумі 103 тис. гривень за сприяння в наданні у власність земельних ділянок площею 1 га та 0,12 га.

Після перевірки заяв двох громадян щодо вимагання у них та отримання хабара цими посадовцями порушено кримінальну справу відносно сільського голови за ч. 3 ст. 368 КК України та члена виконавчого комітету цієї ж ради за ч. 5 ст. 27 та ч. 3 ст. 368 КК України.