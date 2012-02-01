Екіпаж судна, що потонуло біля Туреччини, складають громадяни України

За офіційними даними влади Туреччини, вісім членів команди затонулого у вівторок ввечері біля узбережжя повіту Ереглі в чорноморській провінції Зонгулдак суховантажу "Віра" (Vera) вважаються зниклими без вісті, їх пошуки тривають за участі суден берегової охорони, цивільних кораблів і вертольотів, повідомляє РІА "Новости" .



Як повідомив губернатор провінції Зонгулдак Ерол Айилдиз, після аварії врятовані троє людей: другий і третій помічники капітана, а також судновий кок (жінка).



Команда суховантажу під прапором Камбоджі, який прямував з російського порту Ростов до турецького Аліага з вантажем металобрухту, складалася з 10 громадян України та одного - Грузії.



Причиною краху 114-метрового судна став сильний шторм біля берегів Туреччини. Сигнал SOS з нього надійшов о 19.30 місцевого часу у вівторок, зазначається в повідомленні міністерства транспорту Туреччини.



Суховантаж, потрапивши в сильний шторм, став швидко набирати воду в носовій частині і протягом двох-трьох хвилин затонув.



За словами губернатора провінції, якщо пошуки моряків на воді виявляться безуспішними, в районі затоплення судна розпочнуть роботи водолази.



Він також сказав, що поки немає ознак забруднення моря, однак точніше про ситуацію можна буде говорити вранці.