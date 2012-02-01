У Генічеському районі другу добу закриті автотраси

У Генічеському районі Херсонської області через негоду другу добу припинено рух на автотрасах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління МНС у Херсонській області, станом на 6.00 1 лютого через негоду як і раніше зупинено рух транспорту на трьох трасах обласного значення: Новогригорівка - Новий Азов - Фрунзе (О-220701), Р-47 – Червонопрапорне (О-220704), Чаплинка – Новотроїцьке - Партизани (О-220704). На решті доріг рух вже відновлено.

У вівторок, 31 січня, у зв’язку з поглибленням циклону над Азовським морем, завірюхами, сніговими заносами, ожеледицею на дорогах, посиленням вітру до 15-20 м/с з поривами до 25-30 м/с, повністю припинився рух транспорту на автодорогах обласного значення в Генічеському районі.

Наразі триває робота з очищення дорогий від заносів. Особовий склад підрозділу МНС переведено на посилений варіант несення служби, організовано оперативний штаб. Робота штабу, всіх оперативних служб і задіяної техніки ведеться цілодобово.

Для ліквідації надзвичайної ситуації задіяно 54 людини і 26 одиниць техніки МНС, міліції, різних підприємств і комунальних служб

Підрозділом МНС надано допомогу 53 автомобілям, які не змогли самостійно подолати засніжені ділянки автодороги.