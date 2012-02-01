Білборд Януковича обкидали сніжками та обляпали чорною фарбою

18:13, 01 лютого 2012
Суспільство
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У Кузнецовську

Сьогодні вночі у Кузнецовську Рівненської області невідомі обкидали сніжками та обляпали чорною фарбою білборд із зображенням Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, встановлений в районі автовокзалу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УНП, за словами заступника голови Рівненської обласної організації Української народної партії, голови Кузнецовської міської організації УНП Степана ЖДАНЮКА, такий прояв «люб’язності» на привітання є справжнім свідченням того, як оцінює український народ дворічну роботу команди Президента та Партії регіонів на місцях.

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