Білборд Януковича обкидали сніжками та обляпали чорною фарбою
18:13, 01 лютого 2012Суспільство
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У Кузнецовську
Сьогодні вночі у Кузнецовську Рівненської області невідомі обкидали сніжками та обляпали чорною фарбою білборд із зображенням Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, встановлений в районі автовокзалу.
Як повідомили УНІАН у прес-службі УНП, за словами заступника голови Рівненської обласної організації Української народної партії, голови Кузнецовської міської організації УНП Степана ЖДАНЮКА, такий прояв «люб’язності» на привітання є справжнім свідченням того, як оцінює український народ дворічну роботу команди Президента та Партії регіонів на місцях.
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