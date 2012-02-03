Померла найстаріша художниця, яка писала на теми сексуальних страхів

У США на 102-му році життя померла американська художниця і поетеса Доротея Таннінг, найстаріша представниця сюрреалізму, пише РосБізнесКонсалтинг з посиланням на New York Times.



Д.Таннінг народилася в 1910 р. в сім'ї емігрантів зі Швеції. У 20-річному віці вона почала вчитися живопису. У середині 1930-х зацікавилася сучасним мистецтвом, сюрреалістами і дадаїстами. Поступово Д. Таннінг почала працювати в цих нових художніх напрямках.



У 1940-50-х рр.. художниця створила свої найвідоміші роботи. У цей час у Нью-Йорку вона часто спілкувалася з Андре Бретоном і його оточенням. У цей же період познайомилася з художником Максом Ернстом (1891-1976 рр.), за якого вийшла заміж у 1946-му.



Один з центральних мотивів творчості Д. Таннінг - тема сексуальних страхів. На багатьох її полотнах зображені тривожні образи, в тому числі на одній з найвідоміших - "Материнство".



Д.Таннінг відома і своїми "м'якими скульптурами", створеними за допомогою швейної машинки. Крім того, вона створювала декорації і костюми для балетів Джорджа Баланчина, а також книжкові ілюстрації.



Картини Д.Таннінг є в колекціях лондонської галереї Тейт, Центру Жоржа Помпіду та інших великих музеїв.