Помер Залман Кінг

Режисер "Дикої орхідеї" та "9 1/2 тижнів"

РежисерЗалманКінг, відомийширокомуколуглядачівфільмом"Дев'ятьзполовиноютижнів"і телевізійнимсеріалом"Щоденники "Червоного черевичка", помер уКаліфорніїпіслятривалої боротьбиз онкологічнимзахворюваннямна 70-му роціжиття, повідомляєReuters.



"Залманбувнезвичайною людиноюіхудожником, набагатобільшбагатогранним...,ніж цемоглоздатисятим,хтознавйого тількиздалеку", -сказавзятьКінгаЕллісонБернетт.



ЗалманКінг (Лефковіц), народився1942року вамериканськомуштатіНью-Джерсі.Кінокар'єраКінгапочаласяв 1960-хрокахз ролівсеріаліGunsmoke.ВеликупопулярністьКінгу,кріміншихкартин, принеслифільми "Дев'ятьзполовиноютижнів"(1986)і "ДикаОрхідея" (1990), зазначаєРІА "Новости".

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