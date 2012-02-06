Роботодавці шукають зварників і начальників відділу

"У січні 2012 року загальна кількість вакансій у базі Київського міського центру зайнятості становила майже 12 тисяч. Про це УНІАН повідомили у Київському міському центрі зайнятості

Перше місце у рейтингу найкраще оплачуваних робітничих професій на київському ринку праці, посіла професія електрозварника. Таких вакансій з максимальною заробітною платою у 6 тис. грн. було зареєстровано 122.

На другому місці серед - водій з максимальною заробітною платою до 5 тис. грн., на третьому - електромонтер (до 4,7 тис. грн.). Також потрібні монтажники (з максимальною зарплатою до 4 тис. грн.) та вантажники (із зарплатою до 3 тис. грн.).

За кількістю оголошених вакансій лідирують фах слюсаря (із зарплатою на рівні до 4,1 тис. грн., 596 вільних робочих місць), прибиральники (568 вакансій із зарплатою до 3,8 тис. ггрн.) та двірники - 470 вільних робочих місць із зарплатою до 3 тис. грн.

Серед службовців роботодавці найчастіше шукають начальників відділу з зарплатою до 10 тис. грн., фахівців (із зарплатою до 8 тис. грн.) та менеджерів (із зарплатою до 7 тис. грн.).

Рейтинг складався за показником максимальної заробітної плати, яку пропонували роботодавці.