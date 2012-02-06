Попов про сніг, сіль і терміни ліквідації

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ закликав усі підрозділи та служби міста скоординувати свої дії для максимально швидкого та ефективного вирішення проблем, що виникли через похолодання та снігопадів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, про це йшлося на екстреному засіданні штабу з питань надзвичайних ситуацій та техногенних аварій.

За даними МДА, 4 та 5 лютого у Києві випало 13 міліметрів опадів, товщина снігового покрову збільшилася на 12 сантиметрів. Передусім сніг прибрали з основних магістралей міста. Для цього було задіяно 313 одиниць великої снігоприбиральної техніки. Бригади Київавтодору працювали цілодобово. Нині тривають роботи з очищення автошляхів міста та міжквартальних проїздів.

О.ПОПОВ закликав житлово-комунальні організації максимально тісно співпрацювати з Київавтодором, аби якнайшвидше очистити від снігу зупинки громадського транспорту, підходи до станцій метрополітену та тротуари.

«Аби впоратися зі стихією на належному рівні, всі комунальні служби повинні працювати як єдиний злагоджений організм. Важливо виконувати всі функції та дії в єдиній технологічній схемі. І тоді ми досягнемо максимальних результатів. Уже в середу ми очікуємо повторне зниження температури, а температурні показники сьогодні дозволяють максимально ефективно використовувати сіль, аби розрихлити снігову товщу. Ми маємо необхідну кількість посипальних матеріалів, тому я закликаю комунальні організації не економити, а виконувати роботи максимально ретельно. Крім того, дуже важливо попереджати киян про виконувані роботи, і особливо - про терміни ліквідації аварій. А якщо на ліквідацію аварії потрібно понад 10 годин, ми маємо забезпечити мешканців гарячими напоями та обігрівачами», – наголосив голова КМДА.

Також О.ПОПОВ доручив у найкоротші терміни вирішити проблему бурульок. Для цього залучатимуть додаткові бригади альпіністів, а потенційно небезпечні ділянки огороджуватимуть попереджувальними стрічками.

Окрему увагу керівник столичної держадміністрації приділив максимально швидкій та ефективній ліквідації аварій у системі водо- та теплопостачання.

Крім того, О.ПОПОВ звернувся до столичного управління МВС з проханням максимально ефективно співпрацювати з соціальними службами та житлово-експлуатаційними організаціями з тим, щоб запрошувати людей без постійного місця проживання до міських притулків, аби уникнути випадків обмороження та переохолодження.