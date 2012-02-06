Хорошковський хоче вивести Держказначейство на міжбанк

Київ. 6 лютого. УНІАН. Міністр фінансів України Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ не виключає вихід Державного казначейства на ресурсний міжбанк.

Про це він заявив в інтерв`ю газеті «Коммерсант-Украина» від 6 лютого ц.р.

Міністр позначив проблему тим, що терміни збору податків і терміни виплати пенсій і зарплат знаходяться в різних циклах. Якщо зарплати і пенсії виплачуються на початку місяця, то збір податків переважно відбувається наприкінці. Якщо Держказначейство вийде на міжбанк, то зможе компенсувати касові розриви за рахунок залучення коротких грошей. А коли міжбанківська система потребуватиме ліквідності, казначейство зможе розміщувати вільні ресурси.

«Якщо говорити про ставки, то це буде ринкова ставка на момент розміщення. Відбір банків здійснюватиметься спільно з НБУ. Ми в процесі організації механізму. На мою думку, знадобиться тижнів два, щоб його запустити», - сказав В.ХОРОШКОВСЬКИЙ.

Серед іншого він відзначив, що найближчим часом не вважає за можливе продаж одного з державних банків за ціною, що окупить хоча б вкладення в нього.

«Про це думатимемо разом з НБУ, можливо, мова йтиме про злиття, про виділення "токсичних" кредитів», - сказав В.ХОРОШКОВСЬКИЙ.