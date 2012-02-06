В Україні від сильних морозів померли вже 135 людей

В Україні від сильних морозів померли вже 135 осіб.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства надзвичайних ситуацій з посиланням на дані Міністерства охорони здоров’я.

Крім того, 2 тис. 600 осіб зі скаргами на переохолодження чи обмороження звернулися до лікувальних закладів. З них майже 2 тис. було госпіталізовано.

Також МНС інформує, що станом на 6 лютого в Україні функціонує 3 тис. 265 пунктів обігріву. Найближчим часом планується розгорнути ще 96. За останню добу за теплом та гарячою їжею звернулося майже 10 тис. громадян, від 27 січня – 85 тис.