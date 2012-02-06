Українців закликають звертати увагу на тих, хто мерзне

Секретар Синоду єпископів Української греко-католицької церкви владика Богдан (ДЗЮРАХ) закликав українців звертати увагу на людей, які найбільш незахищені перед важкими соціальними умовами і які страждають від незвичайного похолодання.

Про це владика Богдан сказав під час проповіді в Патріаршому Соборі Воскресіння Христового в Києві.

«Ми, що після богослужіння повернемося до теплих домівок, маємо пам’ятати, що поруч з нами є багато людей, котрі страждають від холоду і голоду», – зазначив єпископ, і закликав присутніх протиставити зимовому холодові, який загрожує багатьом людям, «тепло християнського серця».

На його думку, солідарність і підтримку тим людям, котрі мерзнуть, можна виявляти різними способами. «У першу чергу, молитвою за покращення погоди та за Боже змилування над страждаючими, але також – конкретними вчинками солідарності та співчуття», – сказав він.

Владика нагадав, що в багатьох куточках Києва діють пункти, де роздають теплу їжу та одяг нужденним людям. Подібну акцію проводить від початку минулого тижня церковний благодійний Фонд «Карітас-Київ». На переконання Секретаря Синоду, християни мають бути серед перших, хто не тільки підтримуватиме подібні ініціативи міської влади та благодійних організацій, але й самі, з власної волі робитимуть усе можливе, щоб зарадити чужій біді.

Для цього, каже він, потрібно зовсім небагато: мати співчутливе серце і відкриті очі, щоб бачити когось, хто живе поруч з нами, і потребує нашої допомоги. Бо, вважає владика Богдан, «найстрашніший холод - це не той, що його приносить зима, а той, що віє від байдужого людського серця».

З питань підтримки діяльності Карітасу-Київ для людей, які страждають від морозів, звертатися за телефоном 0971945911 (о. Роман СИРОТИЧ, директор «Карітас-Київ»).