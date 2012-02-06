МВС байдуже, що хакери риються в їх файлах

У міністерстві внутрішніх справ, інформаційний сайт якого у неділю, 5 лютого, знову атакували хакери, запевнили, що кібератака не нашкодила діяльності міліції, повідомляє ТСН.

Нагадаємо, хакери-любителі відкрили доступ до сервера МВС через ftp. Дані папок з сервера МВС стали відомі тисячам користувачів і вільно поширювалися в Мережі. Однак пізніше доступ був закритий паролем. В МВС заявили, що жодних збитків від такого втручання не отримали, і на роботі втручання жодним чином не позначилось.

"Жодним чином це повідомлення про те, що хтось десь копирсається в наших файлах, воно жодним чином не впливає ні на стан розкриття кримінальних справ, ні на будь-які інші питання оперативної роботи міліції", - підкреслив речник МВС Володимир Поліщук.

В МВС також не підтвердили інформацію про затримання 14 осіб, які минулого тижня своїм втручанням паралізували роботу сайтів державних установ.