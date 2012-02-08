У Дніпропетровську горів центральний ринок
08:52, 08 лютого 2012Суспільство
1999 0
Збитки встановлюються
У Дніпропетровську горів центральний ринок «Озерка», загиблих та постраждалих немає.
Як повідомляє прес-служба Міністерства надзвичайних ситуацій України з посиланням на Головне управління МНС в Дніпропетровській області, повідомлення про пожежу на ринку «Озерка» надійшло учора о 17.21.
О 18.35 бійці МНС ліквідували пожежу. Всього було задіяно 9 пожежно-рятувальних відділень.
Вогнем було пошкоджено 8 двосторонніх павільйонів на площі 48 м кв.
Причини та збитки пожежі встановлюються.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter