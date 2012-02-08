У Дніпропетровську горів центральний ринок «Озерка», загиблих та постраждалих немає.

Як повідомляє прес-служба Міністерства надзвичайних ситуацій України з посиланням на Головне управління МНС в Дніпропетровській області, повідомлення про пожежу на ринку «Озерка» надійшло учора о 17.21.

О 18.35 бійці МНС ліквідували пожежу. Всього було задіяно 9 пожежно-рятувальних відділень.

Вогнем було пошкоджено 8 двосторонніх павільйонів на площі 48 м кв.

Причини та збитки пожежі встановлюються.