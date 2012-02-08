У Києві обстріляли дослідника Голодомору
22:11, 08 лютого 2012Суспільство
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Біля метро "Дружби Народів"
У Києві невідомі стріляли в директора Асоціації дослідників Голодомору Олександра Ушинського.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав прес-секретар ВО "Свобода" Юрій Сиротюк.
"Щойно подзвонив Олександр Ушинський директор Асоціації дослідників Голодомору і повідомив що на нього вчинено збройний напад в районі метро Дружба Народів", - зазначає він.
"Спочатку його підрізав джип чорного кольору номер АА 00-20. Після цього невідомий опустив скло автомобіля і здійснив два постріли у бік Олександра", - пише "свободівець".
Зазначається, що директор асоціації не постраждав.
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