У Києві обстріляли дослідника Голодомору

У Києві невідомі стріляли в директора Асоціації дослідників Голодомору Олександра Ушинського.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав прес-секретар ВО "Свобода" Юрій Сиротюк.

"Щойно подзвонив Олександр Ушинський директор Асоціації дослідників Голодомору і повідомив що на нього вчинено збройний напад в районі метро Дружба Народів", - зазначає він.

"Спочатку його підрізав джип чорного кольору номер АА 00-20. Після цього невідомий опустив скло автомобіля і здійснив два постріли у бік Олександра", - пише "свободівець".

Зазначається, що директор асоціації не постраждав.

Українська правда