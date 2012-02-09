Після допиту у донецькій міліції помер 25-річний чоловік

8 лютого в приміщенні Будьоновського райвідділу міліції в Донецьку була зафіксована раптова смерть 25-річного місцевого жителя.

Про це йдеться в переданому УНІАН повідомленні Відділу зі зв`язків із громадськістю ГУМВС України в Донецькій області.

Попередньою перевіркою встановлено, що цей громадянин був запрошений до райвідділу для проведення слідчих дій у кримінальній справі, порушеній за фактом пограбування (ч.2 ст.186 Кримінального кодексу України).

Після закінчення слідчих дій він вийшов з кабінету, сів на стілець в коридорі й знепритомнів. Співробітники міліції терміново викликали лікарів швидкої допомоги, які після огляду констатували його смерть.

Працівники прокуратури Будбонновського району і бюро СМЕ ознак насильницької смерті не виявили. Що стало причиною смерті, буде встановлено після проведення відповідного дослідження.