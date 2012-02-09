Чоловіка, який згвалтував і вбив 8-річну дівчинку, визнали осудним

У Луганській області міліція передала до суду кримінальну справу стосовно 36-річного чоловіка, який згвалтував і вбив 8-річну дівчинку.

Як повідомила УНІАН керівник прес-служби ГУМВС у Луганській області Тетяна ПОГУКАЙ, 6 лютого справа надійшла на розгляд до суду міста Ровеньки.

За інформацією ровеньківських ЗМІ, підозрюваного, за результатом судово-психіатричної експертизи, визнаний осудним, проте раніше він перебував на обліку в Луганськом обласному психіатричний диспансері.

Як повідомляв УНІАН, у Ровеньках Луганської області вночі 5 жовтня 2011 року затримали 36-річного чоловіка, який підозрюється у згвалтуванні та вбивстві 8-річної дівчинки.

За попередньою інформацією, весь цей час він переховувався в підвалі одного з будинків в Ровеньках. Правоохоронці порушили кримінальну справу.

Увечері 3 жовтня в Ровеньках чоловік згвалтував і вбив дівчинку. Спочатку батьки шукали зниклу доньку – у подружок, навіть в лісопосадці, потім побачили, що двері сусідів прочинені, подзвонили її господареві – батьку того, хто підозрюється у вбивстві. Коли зайшли в квартиру і стали перевіряти її, відкрили шафу, звідти і випало тіло дівчинки.