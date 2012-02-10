Попов відкрив перинатальний центр європейського зразка

Голова КМДА Олександр Попов разом з першим заступником глави Адміністрації Президента Іриною Акімовою відкрили перинатальний центр на базі пологового будинку №7. Відтепер, тисячі київських родин отримали доступ до висококваліфікованої сучасної медицини.

Безпека та комфорт молодих мам, догляд за новонародженими відповідно до найсучасніших стандартів – це одне з найважливіших завдань міської влади. Про це , як повідомляє прес-служба КМДА, заявив під час церемонії відкриття Олександр Попов.

«Сьогодні я виконую дуже почесну місію, адже маю можливість відкривати такий важливий для столиці заклад від імені Президента України. Віктор Янукович особисто опікується цим проектом. До речі, це саме його ініціатива – створення таких центрів у всій країні. Зі свого боку, я з надією спостерігаю за покращенням демографічної ситуації у Києві. З кожним роком народжуваність зростає. Столиця отримує сигнал про реальну перспективу оновлення та омолодження населення. А за цим стоїть вирішення економічних, виробничих, інтелектуальних та культурних ресурсів. Без них місто не має майбутнього», – зазначив Олександр Попов.

Столичний перинатальний центр створений у рамках реалізації великого загальнодержавного Національного проекту «Нове життя». Цей проект пропонує столиці новий рівень якості охорони материнства та дитинства. Адже центр не лише оснащений найсучаснішим обладнанням, але й застосовує новітні наукові та організаційні підходи.

«Дуже важливо, що з перших хвилин життя і мама, і батько можуть бути поряд з малюком. Можливо, для людей, які тут працюють, це звично, але сьогодні, коли я особисто став свідком народження, мене охопило неймовірне, дуже приємне хвилювання. Ще надзвичайно важливо, що центр дає не просто шанс на життя, а реальні перспективи здорового розвитку навіть тим малюкам, котрі народжуються з вагою менше одного кілограма. Це справжнє диво», – поділився враженнями від відвідування перинатального центру Олександр Попов.

Очільник КМДА також зазначив, що це перший, однак не останній перинатальний центр для столиці. Ще один, аналогічний за рівнем оснащення та професіоналізмом персоналу, перинатальний центр запрацює у Києві вже цього року.