У київських школах змерзли прокурори

У деяких навчальних закладах Деснянського району Києва температура повітря становить +14 градусів за Цельсієм.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури столиці, це факт було виявлено в ході перевірки навчальних закладів міста, що проводиться за дорученням прокурора Києва Анатолія МЕЛЬНИКА.

Так, вибірковою перевіркою, проведеною із залученням спеціалістів СЕС, виявлено, що в деяких навчальних закладах Деснянського району Києва температура повітря складає +14 градусів С, що порушує санітарні норми та може призвести до спалаху захворюваності дітей. З метою усунення виявлених порушень та притягнення до відповідальності винних осіб прокурор Деснянського району вніс подання голові райдержадміністрації.

Крім того, за результатами перевірки виявлено факти нецільового використання бюджетних коштів, виділених на організацію харчування дітей, на загальну суму майже 4,2 млн. грн. та порушено 6 кримінальних справ.

Одночасно з метою перевірки дотримання навчально-виховними закладами вимог законодавства щодо профілактики захворювань серед дітей шляхом С-вітамінізації страв, додаткової вітамінізації дітей полівітамінними препаратами тощо прокуратура направила відповідне доручення до санітарно-епідеміологічної служби Києва.

Перевірка навчальних закладів триває.