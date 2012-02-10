МНС просить 5 мільйонів для мешканців зруйнованого будинку

Міністерство надзвичайних ситуацій України направило уряду проект розпорядження про виділення з резервного фонду державного бюджету 4,7 млн. гривень для придбання квартир і відселення мешканців зі зруйнованого будинку в Макіївці Донецької області.

Про це повідомляє прес-служба МНС України.

Також зазначається, що Донецька обласна державна адміністрація на доручення першого віце-прем’єр-міністра України Андрія КЛЮЄВА провела засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій та визнала обвал будинку у м. Макіївці - надзвичайною ситуацією регіонального рівня.

Міністерство надзвичайних ситуацій підтвердило це рішення, зробивши експертизу висновку комісії з ТЕБ та НС.

Будинок визнано таким, що не відповідає санітарним і технічним вимогам, є непридатним для проживання та підлягає знесенню, оскільки проводити капітальний ремонт недоцільно.

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого внаслідок руйнування стіни житлового будинку № 79 на вул. Макарова без даху над головою за суворих морозів залишилися 80 людей, з яких 12 – неповнолітні. Мешканці були тимчасово розселені в готелях, лікарнях та у родичів.