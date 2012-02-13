У Броварах чоловік знайшов вибухівку під власним авто

У Броварах на Київщині порушено справу за фактом замаху на вбивство чоловіка, під автомобілем якого 10 лютого було знайдено вибухівку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Київської області, 10 лютого 2012 року Броварська міжрайонна прокуратура порушила кримінальну справу за фактом замаху на умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб.

Громадянин Д., який мешкає у Броварах, вийшовши зранку з власного помешкання, помітив під своїм автомобілем вибуховий пристрій.

На даний час вживаються заходи, спрямовані на встановлення обставин вчинення злочину, свідків, осіб причетних до вчинення цього злочину. Прокуратура Київської області взяла на контроль хід слідства. Розглядається кілька версій вчиненого.

Кримінальна справа порушена за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу замах на вчинення злочину та умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб.

Як повідомляв УНІАН, 10 лютого о 9.45 до чергової частини Броварського міськвідділу міліції надійшло повідомлення від власника автомобіля «Ніссан» про те, що під його автомобілем лежить підозрілий предмет, схожий на вибуховий пристрій.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група міськвідділу та вибухотехнічна служба. Правоохоронці евакуювали мешканців двох будинків, що стоять поруч, та обмежили доступ громадян до місця події в радіусі 100 метрів. За допомогою спеціального знаряддя вибухотехніки знешкодили пристрій.