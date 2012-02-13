Адвокат запропонував Генпрокуратурі закрити справу Авакова

Захист екс-губернатора Харківщини, голови Харківської обласної організації партії «Батьківщина» Арсена АВАКОВА звернувся до Генеральної прокуратури України з проханням закрити порушену стосовно їхнього підзахисного кримінальну справу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив адвокат А.АВАКОВА Юрій ВИШНЕВЕЦЬКИЙ.

На його думку, кримінальна справа проти А.АВАКОВА повинна бути закрита у зв’язку з відсутністю складу злочину в діях екс-губернатора. Адвокат також зауважив, що захист оскаржив у Червонозаводському районному суді Харкова постанову про порушення кримінальної справи.

На думку Ю.ВИШНЕВЕЦЬКОГО, у діях А.АВАКОВА немає обов’язкових ознак злочину, зокрема прямого умислу і спричинення шкоди. «Я вважаю, говорити про те, що справа дійде до суду, зарано. Порушення цієї кримінальної справи було незаконне та необґрунтоване у зв’язку з відсутність обов’язкових ознак – шкоди та наявності в діях АВАКОВА прямого умислу на скоєння протиправних дій», - зазначив він.

Ю.ВИШНЕВЕЦЬКИЙ, посилаючись на положення Земельного кодексу, наголосив, що втрати сільгоспвиробництва при виділенні земельних ділянок зі зміною цільового призначення відшкодовуються тільки тоді, коли земельна ділянка переходить у власність від одного до іншого суб’єкта господарювання. За його даними, земельна ділянка, у причетності до незаконної передачі якої звинувачують екс-губернатора, після підписанням ним відповідного акту, не змінила власника, тому фактично збитків завдано не було. За словами адвоката, факт відсутності збитків встановив Господарський суд Харківської області.

«На момент порушення кримінальної справи у прокуратури буди відсутні дані, які б свідчили про шкоду, спричинену внаслідок зміни цільового призначення земельної ділянки», - зауважив Ю.ВИШНЕВЕЦЬКИЙ.

Адвокат заявив, що справа проти А.АВАКОВА порушена з політичних мотивів. «Порушена стосовно АВАКОВА кримінальна справа є надуманою і фактично має за мету позбавити АВАКОВА Арсена Борисовича права брати активну участь у політичному житті країни та в майбутніх виборах до Верховної Ради України», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня прокуратура Харківської області порушила кримінальну справу стосовно А.АВАКОВА за ч. 3 ст. 365 (перевищення службових повноважень і влади, що спричинили тяжкі наслідки). Його підозрюють у причетності до незаконної зміни цільового призначення і передачі у власність 55 га державних земель вартістю понад 5,5 млн. грн.

31 січня 2012 року А.АВАКОВА, керівника Харківської обласної партійної організації ВО «Батьківщина», колишнього голову Харківської облдержадміністрації (2005-2010 рр.), оголосили в міжнародний розшук. Цього ж дня за поданням слідчого прокуратури Харківської області Червонозаводським районним судом м. Харкова йому обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

1 лютого А.АВАКОВ заявив, що перебуває в Берліні.