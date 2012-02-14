Янукович погляне на нове покоління суддів

Церемонія присяги

14 лютого, о 12.30 Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ візьме участь в урочистій церемонії складення присяги суддями, вперше призначеними на посаду професійного судді. Як повідомляє прес-служба глави держави, акредитацію представників ЗМІ проводить прес-служба Президента України до 11.30 14 лютого за тел.: 255-61-86, 255-62-69. Представники ЗМІ запрошуються на 11.45.

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