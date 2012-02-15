Начальник міськуправління освіти має намір судитися з журналістом

Заступник міського голови Донецька, начальник міського управління освіти Валентин ЛАКТІОНОВ має намір подати до суду позов на журналіста, який написав матеріал про тендерні закупівлі продуктів харчування для їдалень загальноосвітніх шкіл міста.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛАКТІОНОВ заявив на прес-конференції.

В.ЛАКТІОНОВ не став називати прізвище журналіста, але сказав, що той відмовився прийти і ознайомитися з відповідними документами щодо закупівлі продуктів харчування для навчальних закладів. Також заступник мера підкреслив, що він не має ніякого відношення до цього тендерного комітету, але довіряє його працівникам, до того ж діяльність комітету завжди контролюється прокуратурою.

«Один шановний чи, мабуть, нешановний, автор написав. Я просив його ознайомитися з цим питанням, він не побажав ознайомитися. Не бажає – отже, тоді в суді з'ясовуватимемо, чому він використовує моє прізвище, навіть не знаючи про те, що цей тендер, на його жаль, я не проводив узагалі, - сказав В.ЛАКТІОНОВ. - Хоча я довіряю своїм колегам, членам тендерного комітету, які брали участь у цьому. Їх було п'ять чоловік, вони робили це колективно в присутності тих, хто бере участь у тендері».

Заступник мера вважає, що саме у зв'язку з цим матеріалом, який вийшов на порталі «Донецк. Комментарии», відбувається «останні два тижні справжня істерія в окремих ЗМІ з приводу закупівель, які здійснювало міське управління освіти».

Так, видання повідомило, що з 1 січня 2012 року вартість обідів для школярів 1-4 класів за бюджетні кошти становить – 5 грн., для школярів пільгових категорій – 5,20 грн. На підставі відкритого тендеру управління освіти Донецької міськради в 2011 році купувало, приміром, картоплю – по 6,60 грн. за кілограм, тоді як на той момент на ринках і в магазинах вона коштувала мінімум удвічі дешевше.

Після цієї інформації на прес-конференції 31 січня В.ЛАКТІОНОВ говорив, що влада Донецька змушена купувати для шкільних їдалень деякі продукти за вищою ціною, ніж у магазинах і на ринках, посилаючись на недосконалу процедуру тендерів.