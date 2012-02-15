На луганській шахті - обрушення породи: гірників врятували

Сьогодні о 2.40 у с. Ізварине Краснодонського району Луганської області на шахті „Краснодарська південна” ТОВ „Ремавтоматика” на горизонті 150 м сталося обрушення породи.

На аварійній ділянці працювало 25 гірників, з них 5 гірників опинились за завалом, повідомляє прес-служба МНС.

О 4.25 гірників було звільнено з аварійної ділянки та виведено на поверхню шахти. Стан їхнього здоров’я задовільний.

До робіт було залучено два відділення Державної воєнізованої гірничорятувальної служби Міненерговугілля.

Шахта працює у штатному режимі. Причина обрушення встановлюється.