У Харкові інформацію про зрив контракту з Іраком називають вигадкою

Виконуючий обов’язки генерального конструктора - начальника Харківського конструкторського бюро ім. Морозова (ХКБМ) Олександр ВЕРЕТЕННИКОВ назвав вигадкою інформацію про зрив контракту на поставку українських бронетранспортерів БТР-4 до Іраку.

«Це повідомлення є вигадкою», - сказав він кореспонденту УНІАН, коментуючи заяву голови Держфінінспекції Петра АНДРЕЄВА про те, що причиною зриву контракту стали дії керівництва казенного підприємства «Харківське конструкторське бюро машинобудування ім. Морозова».

«Людина має віддавати собі звіт про те, що вона говорить», - сказав О.ВЕРЕТЕННИКОВ і додав: «Особисто я не збираюся вступати в цю полеміку».

Керівник ХКБМ повідомив, що на його підприємстві «триває виконання контракту» і колектив працює «над виготовленням другої партії бронетранспортерів БТР-4».

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2011 року керівництво ДП «Завод ім. Малишева» (Харків), яке є співвиконавцем контракту, повідомило, що в рамках виконання військового замовлення з Іраком підприємство налагодило серійний випуск колісних БТР-4, виготовило і підготувало для відправлення в цю країну чергову партію бронетранспортерів БТР-2. За словами генерального директора заводу ім. Малишева Миколи БЄЛОВА, загальна кількість машин «другої за рахунком партії становить 32 одиниці». «18 бронетранспортерів, з яких 14 лінійні і 4 командирські, готує завод Малишева. Ще 14 БТРів виготовило КБ ім. Морозова – це командно-штабні, ремонтні, санітарні та інші спецмашини», - сказав М.БЄЛОВ.