Україна – світовий монстр споживання газу?

Американська енергетична адміністрація підготувала звіт, у якому Україна виявляється одним із найбільших енергетичних споживачів Європи. Зокрема, йдеться про те, що на кожен долар ВВП Україна споживає удвічі більше енергії, ніж Німеччина. У 2005 році майже половина спожитої енергії це був газ і 75% цього газу Україна купила в Росії. Від 2004 року для України ціна газу виросла удвічі.

Ще до звіту Американської енергетичної адміністрації інша вагома організація – Міжнародний валютний фонд – розглянула питання наскільки стрімке зростання ціни на імпортний природній газ чинить негативний вплив на українську економіку. Наприклад, зростання цієї ціни на 60 відсотків у 2006 році призвело до зниження на два відсотки темпів зростання економіки і до зростання більше, як на 5 відсотків інфляції. У звіті йдеться про те, що 10-відсоткове зростання ціни на газ знижує в Україні зростання валового внутрішнього продукту майже на пів відсотка і підвищує інфляцію майже на один відсоток.

МВФ також відзначає, що залежність України від імпорту газу з Росії – на 75 відсотків і ця залежність фактично подвоїлася з 2004 року. Експерти зазначають, що Україна є чи не найбільшим споживачем газу в Європі. Для прикладу, Україна споживає удвічі більше газу на виробництво одиниці валового внутрішнього продукту у порівнянні з Німеччиною. І якщо Німеччина, як один із найбільших споживачів газу у Західній Європі, залежить від російського газу на 35 відсотків, то Україна має удвічі більшу залежність від газу з Росії.

Звіт МВФ містить також прогнози тенденції впливу енергетичного фактору на українську економіку і вказує на оптимальні шляхи покращення енергоспоживання в різних секторах економіки України. Автори звіту попереджають про постійне втручання уряду в ціноутворення на природній газ для споживачів в Україні і негативні наслідки для бюджету держави від цього. МВФ вважає, що Україні доведеться рахуватися все більше й більше із ринковими тенденціями ціноутворення на газ та інші енергоносії, тому влада має більше зосереджуватися на захисті бідніших прошарків суспільства, а не на боротьбі з ринковими цінами на газ.

Відомий український експерт з енергетичних питань, колишній голова відповідного комітету Верховної Ради Олександр Гудима також вважає, що головне для української влади в енергетичному секторі – це притримування чітко визначеної стратегії на майбутні, в перспективі 3-5 років, світові ціни на газ та інші енергоносії та послідовне скорочення споживання газу в українській економіці.

Олександр Гудима: «Уряд Віктора Януковича зовсім не заглядає в ту енергетичну стратегію, яка визначає, що ми повинні різко послідовно скорочувати споживання газу в Україні. Цифри звіту МФВ означають, що Україна є світовим монстром споживання газу і на душу населення, і на одиницю ВВП. І ціна на газ, її зростання є не лише загроза енергетичній безпеці України, але й загроза в цілому економічній безпеці держави».

Олекса Гудима вважає реальним підписання п’ятирічної угоди з Росією про поетапне підняття цін на газ до ринкових, світових. Навіть тоді, на думку експерта Гудими, саме завдяки транзитній ціні і українській ГТС світова ціна буде для України в середньому нижчою на 30 доларів США за одну тисячу кубічних метрів газу. Олекса Гудима також вважає безперспективним політичний торг за ціну на газ з Росією і, тим більше, здачу української ГТС в оренду російському «Газпромові». Про це сьогодні гостро дискутують українські політики напередодні парламентських виборів.

Радіо "Свобода"