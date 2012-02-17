Виробництво легкових машин в Україні збільшилося

Виробництво легкових автомобілів в Україні в січні ц.р. збільшилося на 4,1%, порівняно з аналогічним періодом 2011 року, до 4,3 тис. штук.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики України.

Згідно з повідомленням Держстату, виробництво автобусів в Україні в січні збільшилося на 20,9%, порівняно з аналогічним періодом 2011 року, до 185 штук, а виробництво вантажних автомобілів збільшилося в 5,1 раза – до 291 штуки.

Як повідомляв УНІАН, у 2011 році виробництво легкових автомобілів в Україні збільшилося на 29,5%, порівняно з 2010 роком, до 97,5 тис. штук. Виробництво автобусів збільшилося на 40,4% – до 3744 штук, а вантажних автомобілів – скоротилося на 36,4% до 3087 штук.

Довідка УНІАН. Найбільшими виробниками легкових автомобілів і автобусів в Україні є Корпорація «УкрАВТО», Корпорація «Богдан», ЗАТ «Єврокар», Група компаній «АІС», Корпорація «Еталон» та ін.