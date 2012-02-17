Менеджер фірми віз до Києва півмільйона без охорони

На автодорозі Житомир - Київ четверо невідомих скоїли розбійний напад на автомобіль «Хюндай», у кому перевозилося 570 тис. грн.

Про це УНІАН повідомили у Секторі громадських зв’язків УМВС України у Житомирській області з посиланням на начальника Слідчого управління УМВС Василя ДЯЧУКА.

За його словами, автомобіль приватного підприємства без належної охорони рухався у напрямку Києва. Нападники на двох машинах зупинили «Хюндай» і, погрожуючи водію та менеджеру підприємства, зв’язали їх і пересадили до себе. Із салону «Хюндая» нападники забрали коробку, у якій перевозилося 570 тис. грн. За кількасот метрів від місця події зловмисники залишили автомобіль разом із пограбованими водієм та менеджером, а самі зникли на іншій машині.

Міліція порушила кримінальну справу за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

Працівники міліції вживають заходів для встановлення усіх подробиць пограбування та причетних до нього осіб.