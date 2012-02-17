Розгортається "війна" за Почаївську лавру

На Тернопільщині священики Української православної церкви Московського патріархату проводять збір підписів за приватизацію Почаївської лаври, вводячи в оману віруючих.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на пленарному засіданні заявив депутат міськради, голова фракції «Нашої України» Петро МАНДЗІЙ.

«Священики Московського Патріархату під час проповіді говорять віруючим, що нібито націоналісти хочуть закрити Почаївську лавру, зробити з неї архітектурну пам’ятку, після чого там припинять богослужіння. А потім пропонують людям підписуватися проти заборони богослужінь у лаврі. Тоді як зверху на документі, який підписували люди, написано «Збір підписів за приватизацію Почаївської Свято-Успенської Лаври», – розповів П.МАНДЗІЙ.

За його даними, такі факти зафіксовано у Кременецькому районі, зокрема у селах Крижі, Лідихів, Бережці.

П.МАНДЗІЙ закликав присутнього на сесії представника прокуратури провести перевірку за даними фактами, а представників ЗМІ – розтлумачити населенню ситуацію, аби не допустити обману жителів області.

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Депутати Тернопільської міської вимагають від керівництва держави не допустити прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законів України (щодо передачі об’єктів культурної спадщини релігійним організаціям)», який передбачає передачу Почаївської Лаври Українській православній церкві Московського патріархату.

Про це йдеться у зверненні до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, голови Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА, прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА, прийнятому на сьогоднішній сесії міської ради.

У ньому депутати висловлюють свою стурбованість поданим до Верховної Ради України законопроектом (реєстраційний № 9690 від 12 січня 2012 року) «Про внесення змін до деяких законів України (щодо передачі об’єктів культурної спадщини релігійним організаціям)», оскільки прикінцевими положеннями цього законопроекту Кабінету міністрів України пропонується у тримісячний строк вирішити питання передачі об’єктів, розташованих у Кременецькому районі, Свято-Богоявленському жіночому монастирю Тернопільської єпархії і Почаївській Свято-Успенській Лаврі Української православної церкви (Московського патріархату) без права відчуження та зміни призначення переданих об’єктів.

«Вважаємо, що законопроект є прямим зазіханням на духовну святиню української нації, продовженням тотального наступу на українське православ’я та намаганням русифікації українського народу з допомогою московської церкви», – сказано у зверненні.

Депутати також висловили переконання, що даний законопроект свідчить про релігійні уподобання владної верхівки та нівелює ідею створення єдиної помісної української церкви, яка б об’єднала державу.

Відтак вони висунули вимоги скасувати розпорядження Кабінету міністрів України від 17 липня 2003 року про вилучення Лаври із складу Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника та повернути Почаївську лавру до складу цього заповідника та вжити рішучих заходів щодо недопущення прийняття запропонованого проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України (щодо передачі об’єктів культурної спадщини релігійним організаціям)».

За дане звернення проголосувало 43 із 53 депутатів.

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Довідка УНІАН. 29 травня 2001 року Кабінет міністрів України відніс комплекс пам’яток культурної спадщини у містах Кременці та Почаєві до відання Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника. Відтак, згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України у 2002 році усі пам’ятки були передані зі спільної власності територіальних громад сіл та міст Кременецького району у державну власність з віднесенням до сфери управління Держбуду України.

У липні 2003 року згідно з розпорядженням Кабінету міністрів України споруди Почаївської лаври були вилучені зі складу заповідника, а в грудні того ж року відбулася передача комплексу споруд лаври у безкоштовне користування представникам Української православної церкви Московського патріархату.

27 серпня 2009 року було створено тимчасову контрольну комісію Тернопільської обласної ради щодо перевірки законності передачі храмового комплексу в м. Почаєві УПЦ Московського патріархату, а також щодо дотримання земельного і міграційного законодавства. Комісія виявила численні порушення законодавства України, про що повідомила правоохоронні та владні структури, однак жодної реакції на це не було.

Відтак обласна рада двічі приймала звернення до президента України Віктора ЮЩЕНКА, прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, а після зміни влади – до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА щодо відміни рішення про передачу святині Московському патріархату та щодо повернення лаври до заповідника.

Під час відвідання В.ЯНУКОВИЧЕМ у січні 2011 року області голова Тернопільської обласної ради Олексій КАЙДА особисто передав Президенту України усі рішення та звернення, які приймали депутати Тернопільської обласної ради щодо Почаївської лаври. Однак реакції на ці звернення так і не було.