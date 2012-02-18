Пентагон допоміг встановити рентген-сканер у севастопольському аеропорті

В аеропорту «Бельбек» к митному пункті пропуску «Аеропорт-Севастополь» за фінансової підтримки Міністерства оборони США встановили сучасний рентген-сканер вартістю 70 тис. доларів.

Як повідомив кореспонденту УНІАН прес-секретар Севастопольської митниці Андрій МАГДИЧ, таку допомогу митниці надало Міноборони США відповідно до програми з надання технічної допомоги «Посилення прикордонного менеджменту на державному кордоні України», що реалізовується в рамках міжнародної угоди між Мінекономіки України і Міноборони США. Програма покликана підвищити рівень митного контролю за перевезенням так званих товарів подвійного призначення.

«В рамках цієї угоди ми вже одержували й інші засоби технічного забезпечення, які на сьогоднішній день успішно використовуються в роботі Севастопольської митниці. Наприклад, в 2010 році до нас надійшло 10 персональних комп'ютерів, а в 2007 за цією програмою нам надали 3 фотоапарати і 3 відеокамери», - повідомив А.МАГДИЧ.

За його словами, зараз проводитися модернізація технічного забезпечення пунктів пропуску, зокрема й Севастопольської митниці. «Ці перетворення дозволять вболівальникам і учасникам Євро-2012 швидше проходити митний контроль, до того ж значно спростять його», - відзначив А.МАГДИЧ.