Табачнику доручили підготувати 70-річчя "Молодої гвардії"

Кабінет міністрів України прийняв розпорядження «Про створення Організаційного комітету з підготовки і святкування 70-річчя з дня створення підпільної молодіжної організації "Молода гвардія".

Як повідомляє департамент інформації і комунікацій з громадськістю секретаріату Кабміну, згідно з розпорядженням №87-р від 8 лютого 2012 року, Організаційний комітет має розробити і затвердити план заходів щодо підготовки і святкування 70-річчя з дня створення підпільної молодіжної організації "Молода гвардія".

Виконання повноважень голови оргкомітету покладене на міністра освіти і науки, молоді і спорту Дмитра ТАБАЧНИКА.

Довідка УНІАН. «Молода гвардія» - підпільна антифашистська комсомольська організація, що діяла в роки Великої Вітчизняної війни, в основному, в місті Краснодоні Луганської області.