КМДА: підприємцям з «Лівадії» запропонували інші місця

Голова Деснянського району Віктор ЖЕРЕБНЮК запропонував підприємцям ринку «Лівадія», торговельні точки яких підлягають знесенню, інші площі для торговельної діяльності. Зокрема, і на території ринку «Юність», який розташований неподалік.

Як повідомляє прес-служба Київської міськдержадміністрації, пропозиція була озвучена під час зустрічі В.ЖЕРЕБНЮКА з підприємцями.

Крім того, за домовленістю з керівниками ринків району, для організації своєї діяльності на новому місці та створення сприятливих робочих умов, усі підприємці з ринку «Лівадія» будуть звільнені від орендної плати на три місяці.

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Як зазначається в повідомленні КМДА, днями Головним управлінням контролю за благоустроєм міста Києва розпочалися роботи з демонтажу тимчасових споруд ТОВ «Лівадія Груп». Керівництво товариства завчасно було попереджено про проведення демонтажних робіт та необхідність вивезення товарної маси відповідними приписами Деснянської райдержадміністрації.

Як поінформували у районі, враховуючи велику кількість звернень мешканців щодо незручностей, пов’язаних з функціонуванням ринку «Лівадія», та попередження про виникнення аварійно-небезпечної ситуації, отримані Деснянською райдержадміністрацією від ПАТ «АК «Київводоканал» і Головного управління з питань надзвичайних ситуацій м. Києва, за дорученням керівництва райдержадміністрації була утворена спеціальна комісія щодо розслідування законності функціонуванням ринку. Майже півроку знадобилося районній владі для збору усіх необхідних документів на підтвердження незаконності встановлення тимчасових споруд та для початку впровадження процедури знесення МАФів.

Рішення про демонтаж тимчасових споруд «Лівадія Груп» було прийняте на виконання припису прокуратури м. Києва. Адже МАФи встановлено фактично на пішохідному переході, в двадцятиметровій зоні від перехрестя із інтенсивним автомобільним рухом, при цьому грубо порушуючи Закон України «Про дорожній рух». Крім того, вони повністю огорнули опору освітлення, перекривши доступ до неї комунальним службам. Також, зазначені тимчасові споруди порушують вимоги Водного кодексу України та Закону України «Про питну воду та водопостачання», адже павільйон розташований на водогоні діаметром 1200 мм, що просто унеможливлює проведення робіт із ліквідації можливої аварії.

До того ж, весь торговельний ряд ТОВ «Лівадія груп» знаходиться в межах зони санітарної охорони електромереж ПАТ «Київенерго» потужністю 110 кВ.

2 лютого на засіданні Президії Комісії з питань впорядкування розміщення тимчасових споруд (малих архітектурних форм) на території м. Києва, яке пройшло під головуванням першого заступника голови КМДА Олександра МАЗУРЧАКА, було розглянуто припис прокуратури Деснянського району і прийнято колегіальне рішення щодо надання доручення Головному управлінню контролю за благоустроєм міста Києва демонтувати зазначені МАФи.

Демонтаж тимчасових споруд ТОВ «Лівадія груп», які встановлені на пішохідному переході на перетині вулиць Шолом-Алейхема та Миропільської, розпочався відповідно до рішення Комісії з питань впорядкування розміщення тимчасових споруд. Але знесення МАФів було тимчасово призупинене у зв’язку із наданням ксерокопії документу, який підтверджує реєстрацію зазначених споруд в бюро технічної інвентаризації. Враховуючи нові обставини, Деснянська РДА та ГУ контролю за благоустроєм звернулися до прокуратури Києва щодо порушення питання законності реєстрації зазначених споруд у БТІ.