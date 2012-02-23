У Соборі Паризької Богоматері міняють дзвони

У всесвітньо відомому паризькому Соборі Паризької Богоматері за рішенням церковної влади міняють дзвони, повідомило у четвер радіо Ватикану.

Старі дзвони відлили у середині XIX століття з не достатньо якісного сплаву, і їх дзвін викликав критику віруючих і туристів. Нові дзвони для собору зроблені в Нормандії.

Чотири дзвони вагою від 0,7 до 2 тонн було демонтовано і знято з башт у понеділок. Їх замінять дев'ять нових дзвонів, найважчий із яких важить близько 10 тонн.

Як повідомила прес-служба паризької архієпархії, відливання нових дзвонів і заміна старих обійшлася приблизно в два мільйони євро. Всю суму було сплачено з пожертвувань віруючих.

Собор Паризької Богоматері, будівництво якого почалося в 1163 році, а остаточна обробка завершилася до 1315 року, щорічно відвідують понад 13,6 мільйонів паломників і туристів.

У соборі зберігається одна з найбільших реліквій, яку шанують християни, - терновий вінець Ісуса Хріста.

РІА «Новости»