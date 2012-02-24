В'язнів Київського СІЗО вивезуть за місто

У виправних установах Київської області збільшено кількість місць для розміщення взятих під варту осіб з метою розвантаження Київського СІЗО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Київської області, таке рішення було прийнято на оперативній нараді за участю керівництва Бориспільської, Бучанської, Білоцерківської, Березанської виправних установ та управління Державної пенітенціарної служби в місті Києві і Київській області. Нарада пройшла під головуванням прокурора Київської області.

Основне питання, про яке йшлося на нараді, стосувалося збільшення ліміту наповнення дільниць слідчих ізоляторів на території виправних установ області.

Необхідність розширення ліміту наповнення дільниць слідчого ізолятору зумовлена об’єктивною причиною. Зокрема, Київська область єдина в Україні, яка не має власного слідчого ізолятору. Як наслідок, Київський СІЗО, що розташований у столиці, є переповненим.

За підсумками наради розроблено чіткі заходи, які спрямовані на усунення причин та умов, що призводять до порушення прав ув’язнених і засуджених. Управлінням Державної пенітенціарної служби у місті Києві і Київській області за результатами оперативної наради збільшено кількість місць для розміщення осіб, взятих під варту та засуджених в дільницях слідчих ізоляторів, які функціонують при виправних установах Київської області.