У Гамбурзі розповідають про відстріл бездомних собак в Україні

Німецький рекламник Крістіан БАУР придумав футбольний м'яч, що скиглить, аби звернути увагу німців на проблему знищення бездомних тварин на Україні перед Євро-2012, повідомляє Лента.ру з посиланням на AdAge.

К.БАУР виносив цей футбольний м'яч на вулиці Гамбурга. Коли люди штовхали його, той видавав звук, що імітує скиглення собаки. На м'яч було також нанесено повідомлення про відстріл бродячих собак і кішок в Україні.

Звернення на м'ячі закликає людей зупинити масове знищення тварин і підтримати німецьку добродійну організацію ETN e.V. із захисту навколишнього середовища і тварин. На м'ячі було також вказано номер, за яким можна було переказати гроші до фонду ETN.

За останній рік в Україні були зафіксовані масові випадки відстрілу бродячих тварин та їхнього отруєння. Як пише Російська служба "Бі-Бі-Сі", правозахисні та добродійні організації пов'язують це з ініціативою української влади щодо зачищення міст перед чемпіонатом Європи з футболу 2012 року.

У листопаді 2011 року французька актриса Бріджит БАРДО, яка займається захистом прав тварин, написала лист президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ з вимогою припинити масове знищення бродячих собак. Після цього прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ зажадав посилити контроль за виловом тварин і припиняти всі випадки жорстокого поводження з ними. Проте європейські захисники тварин, зокрема, організація PETA, засумнівалися в тому, що ці заходи дійсно вживаються, і закликали бойкотувати Євро-2012.

Як повідомляв УНІАН, після неодноразових дискусій між УЄФА і представниками української влади міністр екології та природних ресурсів України Микола ЗЛОЧЕВСЬКИЙ в листопаді минулого року офіційно заявив про наміри ввести заборону на знищення бездомних собак.

Чиновники також повідомили про плани побудови низки притулків для таких тварин, де б вони могли проходити процес реабілітації після стерилізації, після чого випускалися б на волю. Відповідно до нових законів, всі мери міст будуть зобов'язані забезпечувати виконання нових правил.