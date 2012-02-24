В Україні з'явився перший довідник для безпритульних

У Києві з'явився довідник соціальних послуг для безпритульних.

Як повідомляє газета «День» (№ 32 від 23 лютого), досвід створення такого довідника прийшов до нас з Європи.

Довідник містить інформацію про 56 організацій і більш як 120 пунктах отримання різних послуг. Серед них – 43 пункти медичної допомоги, 13 служб соціально-психологічної допомоги, 24 банки одягу і 30 їдалень, 4 стоматології, 1 нічліжка, 3 перукарні і 2 юридичні консультації, а також туалети, душові і камери схову.

У довіднику також описано і опубліковано на карті організації, час їх роботи, контактний телефон і вид послуг, які вони надають.

Така інформація, відзначає газета, має допомогти безпритульним знайти найближчий пункт допомоги, а добродійним організаціям – переадресувати безпритульних з їх потребами в інші організації.

За приблизними підрахунками експертів, в Україні проживає понад 100 тисячі безпритульних людей, з них понад 12 тисяч - у Києві.