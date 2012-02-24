Завтра в кіноклубі УНІАН - «Заплати іншому»

Завтра, 25 лютого, в УНІАН у кіноклубі “Лабораторії “Зроби себе сам” відбудеться черговий показ фільму та тренінг з мовним експертом.

Зокрема, демонструватиметься художній фільм «Заплати іншому» (Pay It Forward), знятий за мотивами однойменного романа Кетрін Райан ХАЙД. Режисер фільму - Мімі ЛЕДЕР. У головних ролях - Кевін СПЕЙСІ, Гелен ХАНТ та Хейлі Джоел ОСМЕНТ.

Після перегляду стрічки діє розмовний клуб разом з мовним експертом Міжнародного центру освіти та туризму «Світ без кордонів».

Докладніше про подію можна прочитати тут.

У соціальних мережах проект можна знайти на сторінці Facebook - Лабораторія “Зроби себе сам”.

Семінари проходять в агентстві УНІАН за адресою: Київ, Хрещатик, 4.

Запис на семінари проводиться за телефоном: (067) 133-20-00 або за електронною поштою: sam@unian.net.

Для отримання інформації про тренінги та інші заходи у рамках роботи лабораторії, повідомте про це на адресу: sam@unian.net для включення у розсилку.