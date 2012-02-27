На Житомирщині голову сільради судитимуть за хабар
01:04, 27 лютого 2012Суспільство
1599 0
Затримали у листопаді 2011
Прокуратура Житомирської області направила до суду кримінальну справу проти голови однієї із сільрад Бердичівського району за одержання хабара.
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури області, голову сільради затримали у листопаді 2011 року за одержання хабара у 80 тис. грн. за видачу директору підприємства рішення виконкому сільради, яким дозволялося виготовити проектну документацію з реконструкції об’єкта нерухомості.
Кримінальну справу було порушено за ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) та ч. 3 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.
Голова сільради під час слідства перебував під вартою.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter