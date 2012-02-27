На Житомирщині голову сільради судитимуть за хабар

Прокуратура Житомирської області направила до суду кримінальну справу проти голови однієї із сільрад Бердичівського району за одержання хабара.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури області, голову сільради затримали у листопаді 2011 року за одержання хабара у 80 тис. грн. за видачу директору підприємства рішення виконкому сільради, яким дозволялося виготовити проектну документацію з реконструкції об’єкта нерухомості.

Кримінальну справу було порушено за ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) та ч. 3 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.

Голова сільради під час слідства перебував під вартою.