Вибух газу у Чернівцях ледь не вкоротив віку трьом військовослужбовцям

Сьогодні, 3 березня, близько 00.30 на контрольно-технічному пункті топогеодезичного центру Головного управління оперативного забезпечення Збройних Сил України, що дислокується у Чернівцях, стався вибух газу.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та зв’язків із засобами масової інформації Міністерства оборони України, унаслідок вибуху постраждали троє військовослужбовців добового наряду. Їх було невідкладно доставлено до лікарні швидкої медичної допомоги міста Чернівці. Нині стан потерпілих стабільний, загрози життю немає.

За попередніми даними, газ накопичився в приміщенні контрольно-технічного пункту внаслідок його витоку з газової магістралі, що прокладена поруч з територією військової частини за її межами.

Розслідування події на місці проводять представники військової прокуратури Чернівецького гарнізону, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, Головного управління МНС у Чернівецької області, Газової служби та комунальних служб міста Чернівці.