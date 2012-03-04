Львівських красунь можна буде оцінити 14 березня

У Львові 14 березня пройде конкурс краси «Міс Львів-2012».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, гранд-шоу «Міс Львів-2012» відбуватиметься на сцені Львівського національного театру опери та балету ім. Соломії Крушельницької. А вже за два тижні переможниця конкурсу представлятиме Львів на національному конкурсі краси «Міс Україна-2012» у Києві.

«Міс Львів – це єдиний на сьогодні ліцензований конкурс краси в нашому місті, який дає можливість переможниці представляти Львів не лише в національному конкурсі краси, але й у міжнародних. Його історія сягає вже близько 18-ти років. Щороку «Міс Львів» відвідує понад 1000 глядачів, а ще близько 750 тис. глядачів збирає біля своїх екранів телетрансляція церемонії визначення переможниці», - розповіла директор конкурсу Валерія НИКИФОРЕЦЬ.

Переможницею минулорічного конкурсу стала 18-річна львівська модель Олена ЯЗОВЕЦЬКА, - студентка географічного факультету Львівського кооперативного коледжу економіки і права. Вона протягом року представляла Львів на всеукраїнських і міжнародних конкурсах краси у Києві, Женеві, Баку та Анталії.