Податківці накрили «пральню», яка відмила 100 млн. гривень

У Полтавській області податківці викрили конвертаційний центр , через який пройшло більш як 100 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістів повідомили у прес-службі управління податкової міліції Державної податкової служби у Полтавській області.

За їх даними, до складу конвертаційного центру входило 11 суб'єктів господарювання, створених з метою прикриття незаконної діяльності з конвертації безготівкових коштів у готівку.

Зазначені суб'єкти використовувалися підприємствами реального сектору економіки Полтавської і Кіровоградської областей для мінімізації податкових зобов'язань.

Схема "конвертації" полягала в перерахуванні реально існуючими підприємствами безготівкових коштів на рахунки підприємств, що входили до складу конвертаційного центру, за роботи і послуги, які фактично вони не надавали. Підкріплювалося це фальшивими документами, за якими через бухгалтерську і податкову звітність незаконно формувався податковий кредит з податку на додану вартість.

Безготівкові кошти конвертувати у готівку допомагали співробітники філіалу однієї з банківських установ Кіровоградської області. Такі послуги коштували 5,5% проконвертованої суми.

Як встановили слідчі, на даний час сума проконвертованих таким чином коштів протягом 2010-2011 років становить близько 106,1 млн. грн.