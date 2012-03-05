Це вугілля навіть для казарми не підходить

У Запорізькій області співробітники управління державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили керівника квартирно-експлуатаційного відділу одного з гарнізонів Збройних сил України, який на суму понад 300 тис. грн. купив для обігріву казарм вугілля, непридатне для обігріву приміщень.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв'язків із громадськістю Головного управління МВС України в Запорізькій області, міліціонери встановили, що цей «чиновник достовірно знаючи, що товар не відповідає якості, вказаній у сертифікатах і умовах договору, за бюджетні кошти купив у одного з товариств із обмеженою відповідальністю 276 тонн вугілля. Внаслідок посадового злочину державі завдано збитків на суму понад 314 тис. грн».

На сьогоднішній день за матеріалами УДСБЕЗ військовою прокуратурою гарнізону порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.423 Кримінального кодексу України, – «Зловживання військовослужбовцем владою або службовим становищем») і ч.2 ст.366 ККУ – «Службове підроблення» .

Ведеться слідство.