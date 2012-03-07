У Севастополі планують спільні з Росією навчання

У Севастополі 6-7 березня, згідно з планом міжнародного військового співробітництва між міністерствами оборони України та Російської Федерації, проходить головна конференція з планування українсько-російського військово-морського навчання «Фарватер миру-2012», темою якого є проведення гуманітарної операції.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі командування українських Військово-Морських Сил, робочі групи сторін очолюють заступник командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України з бойової підготовки – начальник управління бойової підготовки капітан 1 рангу Денис БЕРЕЗОВСЬКИЙ і начальник відділу управління бойової підготовки Чорноморського флоту Російської Федерації капітан 1 рангу Ігор ТЄКУНОВ. Двосторонній захід проводиться на базі Академії ВМС ім.П.С.Нахімова.

«Фарватер миру-2012» планується провести в другій половині травня 2012 року, у форматі командно-штабного навчання. Його навчальною метою буде напрацювання єдиних поглядів на проведення спільних гуманітарних операцій, дій об’єднаного штабу при плануванні і проведенні пошуково-рятувальних робіт, планування всебічного забезпечення дій сил і військ під час підготовки і проведення гуманітарної операції, відпрацювання спільних дій пошуково-рятувальних сил ВМС ЗС України і ЧФ РФ, єдиних процедур і документів з планування і проведення спільних гуманітарних операцій.

Д.БЕРЕЗОВСЬКИЙ в інтерв’ю журналістам військових ЗМІ повідомив, що під час сьогоднішнього заходу військові моряки двох країн розробляють задум і порядок проведення командно-штабного навчання, визначають склад апарату керівництва, уточнюють склад сил, що будуть залучені до заходів, місця проведення навчання, визначають комплект документів, що розробляються для підготовки і проведення навчання. «Під час навчання будуть виконуватися і практичні заходи, тому зараз ми розробляємо документи щодо спільних дій. Документи, які діють досі, вже потребують певних змін, у тому числі урахування норм міжнародного права тощо. Тому одна із задач навчання – якісне відпрацювання документів, що визначатимуть наші дії під час практичних заходів», - зазначив офіцер.

І.ТЄКУНОВ, зі свого боку додав: «Ми проводимо спільну роботу з метою наблизити навчання до дій в реальній обстановці. Напрацьовуємо єдину думку з тих чи інших питань, визначаємося з документами, які маємо підготувати».

Попередньо, до морської компоненти навчання планується залучити до 14 кораблів, суден і катерів, до авіаційної – 6 одиниць літальних апаратів, до берегової – 14 одиниць автомобільної і бронетанкової техніки. Крім того, планується сформувати об’єднаний медичний загін у складі 8 одиниць автомобільної техніки та до 30 чоловік особового складу.

Згідно з принципом ротації, керівником навчання, як планується, буде командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України, заступником керівника навчання – заступник командувача Чорноморського флоту Росії.

Як очікується, в квітні відбудеться заключна плануюча конференція з підготовки навчання «Фарватер миру – 2012».

Довідка УНІАН. Спільні українсько-російські навчання серії «Фарватер миру» проводилися у 1997-му, 1999-му, 2001-му, 2003-му, 2010-му і 2011 роках.