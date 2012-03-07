На Херсонщині затримали банду, яка грабувала АЗС
16:29, 07 березня 2012Суспільство
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Збиток від трьох нападів становить близько 160 тис. грн.
Співробітники управління кримінального розшуку УМВС Херсонської області затримали злочинну групу, яка скоїла три розбійні напади на автозаправні станції.
Як повідомили УНІАН у Секторі зв'язків із громадськістю УМВС у Херсонській області, схема скоєння злочинів була однаковою - вночі зловмисники в чорних масках вривалися на територію АЗС, наказували всім лягти на підлогу, погрожували зброєю, вимагали відкрити сейф і забирали всю виручку. Збиток від трьох нападів становить близько 160 тис. грн.
Проводиться перевірка щодо причетності затриманих до скоєння інших злочинів на території інших регіонів України.
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