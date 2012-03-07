На Херсонщині затримали банду, яка грабувала АЗС

Співробітники управління кримінального розшуку УМВС Херсонської області затримали злочинну групу, яка скоїла три розбійні напади на автозаправні станції.

Як повідомили УНІАН у Секторі зв'язків із громадськістю УМВС у Херсонській області, схема скоєння злочинів була однаковою - вночі зловмисники в чорних масках вривалися на територію АЗС, наказували всім лягти на підлогу, погрожували зброєю, вимагали відкрити сейф і забирали всю виручку. Збиток від трьох нападів становить близько 160 тис. грн.

Проводиться перевірка щодо причетності затриманих до скоєння інших злочинів на території інших регіонів України.